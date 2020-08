Ap: Tangen kan ikkje leie Oljefondet så lenge han er eigar i hedgefondet Ako Capital

innenriks

Representantskapet har lagt vekt på at moglege interessekonfliktar mellom eigarskapen Tangen har i selskapet Ako Capital og rolla hans som ny sjef for Oljefondet, må eliminerast.

Ap støttar dette synet og legg fram avgjerda si i eit møte i finanskomiteen fredag.

– Tangen-tilsetjinga er ikkje i samsvar med med krava som bør gjelde for å leie Oljefondet, seier Støre i ei pressemelding.

Han seier Ap har teke på alvor at representantskapet samrøystes har fremja sterk kritikk.

– Dette er ei alvorleg og viktig sak – leiinga av det felles pensjonsfondet vår må vere i tråd med både regelverk og etiske retningslinjer, seier Støre.

Høyring forsterka inntrykket

Tilsetjinga var gjenstand for ei høyring i Stortinget måndag. Støre seier Arbeidarpartiets standpunkt kviler på rapporten frå representantskapet, men også på forhold som kom fram i samband med høyringa.

– Inntrykket vart forsterka gjennom høyringa der det vart klart at det kan oppstå nye interessekonfliktar knytte til Nicolai Tangen og leiinga av Oljefondet, at dei etiske retningslinjene som skal gjelde for alle bankens tilsette, ikkje er overhaldne, at det er tvil om tilsetjinga vil svekkje Noregs innsats mot skatteparadis og at det har vore både lovbrot og uregelmessigheiter i tilsetjingsprosessen, seier han.

Kan ende hos Sanner

Finanskomiteen har frist til 21. august – altså neste fredag – med å gi frå seg innstillinga si.

– Det er ikkje Stortinget som tilset verken hovudstyre i Noregs Bank eller sjef for Oljefondet. Haldninga vår er at det er finansministeren som må følgje opp konklusjonane til Stortingets fleirtal, seier Støre.