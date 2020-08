Barneskule i Oslo held stengt etter koronautbrot

innenriks

– Skulen vil ikkje opne måndag til planlagd skulestart. Det er sende ut ei melding til alle føresette, stadfestar kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune til NTB.

Ifølgje VG stadfestar rektor Anton Rygg i meldinga at store delar av personalet har vorte sett i karantene. Særleg har administrasjonen og lærarpersonalet vorte ramma

– Skulen har vorte ramma av eit lokalt smitteutbrot av covid-19 på nøkkelpersonar, som i oppstart og planleggingsveke har vore i nærkontakt med eit såpass stort tal tilsette at styresmaktene har sett store delar av personalet i karantene.

– Vi ser ikkje for oss at det er mogleg med noka form for ordinær skulekvardag før tidlegast måndag 24.08, skriv rektoren vidare.

Munkerud skule ligg på Nordstrand i Oslo.

