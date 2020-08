EU har inngått avtale om koronavaksine

innenriks

– EU-kommisjonen har i dag inngått ein avtale med AstraZeneca om den såkalla Oxford-vaksinen. Dette er ein av vaksinekandidatane som har komme lengst i utprøvinga si, sa helseminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse om koronasituasjonen fredag ettermiddag.

Noreg er del av det europeiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen, sa Høie.

Han understreka òg at sjølv om den fremste oppgåva til norske styresmakter er å sikre at den norske befolkninga får tilgang til vaksinen, er å nedkjempe viruset avhengig av globale tiltak mot smittespreiing.

– Internasjonalt samarbeid er heilt avgjerande for å sikre alle land tilgang til vaksinar. Også dei som ikkje har store økonomiske og politiske musklar. Denne pandemien er ikkje over før han er over i alle land. Først då kan vi senke skuldrene, la helseministeren til.

