Fleire grupper på 200 kan delta etter kvarandre på arrangement

innenriks

– Desse endringane gjer det lettare å spreie gjester utover ein lengre periode, slik at reglane blir enklare å praktisere for arrangement som strekk seg over fleire timar eller dagar, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Dermed vil til dømes 600 personar kunne delta på same arrangement, såframt dei blir delte inn i tre kohortar som ikkje er til stades samtidig.

Ordninga kan vere aktuell for mellom anna messar, utstillingar og andre arrangement som strekk seg over fleire timar eller dagar.

– Dette gjeld så lenge det aldri er fleire enn 200 deltakarar samtidig på arrangementet. Gruppene må skiftast ut på ein smittevernfagleg forsvarleg måte og utan å komme i kontakt med kvarandre, seier Nybø.

Arrangørane har framleis ansvar for å gjennomføre risikovurdering og føre oversikt over deltakarar. Alle deltakarar må òg ha moglegheit til å halde minst éin meters avstand.

Administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke meiner dette ikkje gjer nokon forskjell for kulturnæringa.

– Det er positivt at endringa vil hjelpe varemesser, men vi forventar at statsråden kjem tilbake med tiltak som hjelper dei som no står på randa av konkurs, og samtidig tek vare på smittevernomsyn, seier han.

(©NPK)