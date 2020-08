Melby håpar ny reform gir elevane ein skule med betre tid

innenriks

Kunnskapsministeren møtte fredag lærarar ved Haslum skule i Bærum, som er midt i innspurten med å førebu seg på den spesielle skulestarten. I tillegg til å handtere koronaepidemien skal òg den omfattande nye skulereforma fagfornyinga innførast.

– Det er som å starte rett ut frå hoppkanten. Men målet er ikkje å ha ferdig alle planar og malar måndag. Dette må vi bruke tid på i fellesskap, og vi må ha ein kultur for å prøve og feile, fortel rektor Pernille Grepp Knutsen.

Enkelte har teke til orde for at reforma burde utsetjast på grunn av dei store smittevernutfordringane i skulane, men Melby meiner det er bra at ho blir no innført.

– Det er kanskje akkurat no vi treng dette aller mest, for å fokusere på kva skulen eigentleg handlar om, og for at smittevern ikkje alltid står øvst på dagsordenen. No set vi oss ned og snakkar faktisk om fag, utvikling og læring, seier Melby til NTB.

Slepp å rushe

Lærarane som møtte Melby på Haslum skule, uttrykte òg stor entusiasme for reforma. Særleg for vektlegginga av djupnelæring med færre kompetansemål i kvart fag.

– Før følte vi ofte at vi ikkje kan vere lengre i dette temaet, for vi må rushe vidare. No blir det opna for å bruke den tida som trengst, og det er veldig herleg, fortalde Camilla Einan Ness, som er kontaktlærar i 7. klasse.

Melby seier det er viktig å akseptere at det vil ta litt tid for skulane å implementere reforma, men ho håpar elevane allereie frå måndag vil oppleve ein mindre heseblesande skule.

– Eg håpar dei merkar at vi har ein skule med betre tid til å gå ordentleg i djupna på temaa ein jobbar med. At ein ikkje hastar vidare og går vidare før ein eigentleg vart ordentleg ferdig med noko, men at ein verkeleg kan gå inn i stoffet, seier ho til NTB.

– Eg håpar òg dei vil oppleve ein skule der ein greier å jobbe meir på tvers av fag, seier Melby.

Livsmeistringsfag kritisert

Hovudgrepa i reforma er nettopp å slanke læreplanane for å gi meir tid til djupnelæring. Ludvigsen-utvalet, som la grunnlaget for reforma, konkluderte med at opplæringa i norsk skule har vore altfor overflatisk fordi ein skal rekke over for mange tema.

Det blir òg innført tre tverrfaglege emne: Folkehelse og livsmeistring, berekraftig utvikling og demokrati og medborgarskap. Av desse har særleg folkehelse og livsmeistring fått kritikk for å skyve ansvaret for kompliserte samfunnsproblem over på barnet sjølv.

Melby er ikkje samd i kritikken.

– Ein av dei tydelegaste beskjedane eg har fått frå elevar om kva som manglar i skulen, er at det blir snakka for lite om psykisk helse. Dette er ikkje eit verktøy i læreplanen for å fikse barn som har det vanskeleg, men for å lære elevar om psykisk helse og gi dei nokre verktøy og nokre moglegheiter til å gjere noko sjølv, seier ho.

Må unngå A- og B-skular

Leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet seier at sjølv om mange lærarar og skuleleiarar skulle ønske dei hadde meir tid til innføringa, så er dei fleste likevel positive til å starte opp no. Han seier veldig mange i skulen ønskjer seg endringane som ligg i den nye reforma.

Handal oppmodar samtidig statsråden til å passe på at det framover ikkje blir A- og B-skular som følgje av at kommunane i ulik grad har klart å førebu seg på reforma. Han meiner òg at heile systemet for å måle kvalitet i skulen, som nasjonale prøver og andre ulike standardiserte testar, må endrast dersom reforma skal lykkast.

Reforma startar i år for 1.–9 klasse og Vg1 og blir utvida til resten av skulen dei to neste åra.

Fakta om Fagfornyelsen

* Fagfornyinga er den største reforma i norsk skule sidan Kunnskapsløftet i 2006.

* Alle skulefaga er fornya og slanka for å gi rom til meir djupnelæring.

* Tre tverrfaglege tema blir innførte i skulen: demokrati og medborgarskap, berekraftig utvikling, folkehelse og livsmeistring. Desse temaa skal inngå i faga der dette er naturleg.

* Læring gjennom leik og utforsking blir vektlagd meir i læreplanane for dei yngste barna i skulen.

* Fleire fag blir meir praktiske og utforskande. Eksempelvis kunst og handverk og naturfag.

* Digital dømmekraft, digital skaparkraft og programmering får meir plass i skulen og inngår i læreplanar i fleire fag allereie frå dei første trinna. Eksempelvis samfunnsfag og matematikk (algoritmisk tenking og programmering).

* Kritisk tenking og kjeldekritikk blir sterkare vektlagde i dei nye læreplanane, til dømes i samfunnsfag og engelsk.

* Det er laga nye vurderingstekstar som skal støtte læraren i vurderingsarbeidet. Dei er utvikla for kvart trinn det er angitt kompetansemål for, slik at dei er tilpassa alderen på elevane og nivå av modning.

* Dei nye læreplanane blir innførte trinnvis over ein periode på tre år og startar i haust med 1.–9. trinn og Vg1. 10. klasse og Vg2 startar neste haust og Vg3 hausten 2022.

Kjelde: Kunnskapsdepartementet.

