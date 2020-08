Munnbindråd for kollektivtransport på trappene

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde på ein pressekonferanse sist fredag at nye tilrådingar kunne ventast om ei veke. Han har òg sagt at folk må vere førebudd på at det kjem ei tilråding om bruk av munnbind.

Folkehelseinstituttet (FHI) seier munnbind kan vere eit alternativ i situasjonar der folk står tett.

– Folkehelseinstituttet vurderer no spesifikt bruk av munnbind som ei mogleg tilråding for å ta ned risikoen for smitte når ein ikkje klarer å overhalde 1-meteren, seier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til NRK.

FHI og Helsedirektoratet skal fredag òg møtast for å sjå på kriteria for å endre nivåa i trafikklysmodellen mellom grønt, gult eller raudt. Fleire kommunar har etterlyst klarare reglar slik at restriksjonar kan innførast lokalt, etter korleis smittesituasjonen er.

