Regjeringa vil gi 21 millionar kroner til oljekonferanse

innenriks

Fordi ONS berre blir arrangert annakvart år, fell dei utanfor resten av covid-19-kompensasjonsordningane. Derfor legg regjeringa fram eit forslag for Stortinget om å løyve 21 millionar kroner til stiftinga, stadfestar Olje- og energidepartementet i ei pressemelding fredag.

– Eg er glad for at vi no sikrar at dei kan gjennomføre messa i 2022 som planlagt, seier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Arrangementet går over fem dagar i Stavanger og er ein av dei leiande energimøtestadene i verda, med rundt 70 000 besøkande frå 100 nasjonar. Dei nasjonale ringverknadene frå arrangementet blir anslått til 1-1,5 milliardar kroner.

(©NPK)