Smitteutbrotet på Oslo vest under kontroll

innenriks

– No som utbrotet ser ut til å vere under kontroll, kan det vere at Oslo om to veker kan vere tilbake på eit lågt smittenivå igjen. Situasjonen er derfor ikkje så ille, men det er slik det ser ut i dag. Om vi får nye utbrot, vil situasjonen vere annleis, seier forskar Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Fire festar i månadsskiftet juli/august førte til smitteutbrot i fleire av bydelane på Oslos vestkant. I alt 50 personar er stadfesta smitta. Tolv av dei er smitta av personar som har vore på festane.

Til saman 220 personar skal ha vore til stades på festane. Ifølgje Elstrøm står desse festane for ein betydeleg del av smitta i Oslo.

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, seier det no er færre positive testar i samband med utbrotet på vestkanten dei siste dagane.

(©NPK)