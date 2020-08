innenriks

– Etterforskinga vår så langt har avdekt at mannen kom springande ut av huset med kniv i handa, seier leiar Ellen Eikeseth Mjøs for etterforskingsavdelinga i Spesialeininga for politisaker i Vest-Noreg til Sunnmørsposten.

Spesialeininga held fram etterforskinga.

Politiet rykte ut til tettstaden Brattvåg etter at helsepersonell hadde bede om bistand, og dei fekk løyve til å væpne seg. Politiet fyrte av to skot. Mannen er utanfor livsfare, ifølgje politiet.

