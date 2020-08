Store lager av smittevernutstyr på plass

innenriks

Dei lokale lagera til sjukehusa er fylte opp. Det same er det nasjonale bufferlageret som kan brukast ved ekstraordinære situasjonar.

​- Det er kjøpt inn store mengder smittevernutstyr for å kunne handtere drift og auka behov i samband med smittetoppar, og det kjem fortløpande inn store leveransar gjennom den nasjonale innkjøpsordninga utover hausten, seier administrerande direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-aust, som har ansvaret for å koordinere ordninga.

54 millionar munnbind

Lagerstatusen tel 64 millionar hanskar og 54 millionar munnbind. 6,3 millionar smittevernfrakkar og 2,5 millionar augevern ligg òg klare til bruk.

– Det er gjort ekstra innkjøp av munnbind utover det prognosemodellen viser, med tanke på eventuelt endra råd om bruk av dette i helsetenesta, seier Lofthus.

Meir utover hausten

Det er gjort utrekningar for kor langt utstyret vil rekke viss landet blir ramma av ein smittetopp der kvar person i gjennomsnitt smittar 1,3 andre. Sjølv i denne situasjonen vil lageret rekke over i 2021. Det er òg planlagt ytterlegare leveransar gjennom hausten og tidleg neste vår, og det blir gjort fortløpande vurderingar om det er behov for meir.

– Det er viktig å påpeike at hovudtyngda av hanskeleveransar kjem denne hausten og tidleg neste år, til saman ytterlegare 425 millionar hanskar til heile helsetenesta, seier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse sør-aust.

