Vårt Land vurderer å starte TV-kanal

innenriks

Ei rekkje kristne trussamfunn og TV-aktørar er inviterte med. Pinserørsla var i møte med dei onsdag denne veka, ifølgje Noreg I dag.

– Vi jobbar med ei utgreiing der vi undersøkjer moglegheita for å starte ein TV-kanal med ein tydeleg kristen profil, seier Vårt Lands sjefredaktør og administrerande direktør Bjørn Kristoffer Bore til eiga avis fredag.

Bore fortel at avisa stadig ser nye døme på at det er stor interesse for godt religiøst innhald på TV.

– Vi trur vi kan lage ein kanal av høg kvalitet som kan nå breitt ut, seier Bore.

