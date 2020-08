Aktor: Fleire møte mellom den sikta og russisk etterretningsoffiser

innenriks

Ein norsk statsborgar i 50-åra som er tilsett i Det Norske Veritas og har utanlandsk bakgrunn, vart måndag framstilt for varetektsfengsling etter at han laurdag vart arrestert på ein restaurant i Oslo. Der hadde han, ifølgje Politiets tryggingsteneste (PST), nettopp hatt eit møte med ein russisk etterretningsoffiser.

– Vi har informasjon som tilseier at det har vore fleire møte mellom den sikta mannen og den russiske etterretningsoffiseren, seier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST til NTB.

Ho seier at det førebels ikkje er noko som tyder på at fleire personar er involverte i saka enn mannen i 50-åra og den russiske etterretningskontakten hans. Nygaard veit ikkje kva som no vil skje med den russiske etterretningsoffiseren.

