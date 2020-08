Bakke-Jensen: Kristoffersen er rett mann

innenriks

– Eirik Kristoffersen har dei rette eigenskapane for å leie Forsvaret framover. Forsvaret har framleis store omstillingar framfor seg. Kristoffersen har gode resultat i Forsvarets spesialstyrkar og som sjef for Heimevernet. Og i den korte tida si som sjef for Hæren har han sørgt for at oppbygginga Finnmark Landforsvar no ligg føre skjema, seier Bakke-Jensen.

Statsminister Erna Solberg (H) stemmer i:

– Vi har ein sikkerheitspolitisk situasjon og ei teknologisk utvikling som vil stille nye krav til Forsvaret. Kristoffersen har både strategisk innsikt og operativt fokus. Summen av evnene og erfaringane hans dannar eit solid grunnlag for ein krevjande jobb, seier Solberg.

Statsministeren rosar òg avtroppande forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som no går av med pensjon.

– admiral Haakon Bruun-Hanssen har vore regjeringas viktigaste militærfaglege rådgivar, og ei sterk og klar stemme i dei sikkerheitspolitiske diskusjonane våre. Under hans tid som forsvarssjef har vi styrkt beredskapen og forsvarsevna, og han forlèt eit sterkare Forsvar enn han overtok, seier Solberg.

(©NPK)