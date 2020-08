Fleire koronaramma bedrifter kan få støtte

innenriks

Dette blir gjort gjennom eit såkalla gruppeunntak i statsstøtteregelverket.

– Dette er gode nyheiter for mange små- og mellomstore bedrifter som i utgangspunktet er levedyktige, men som har vorte hardt ramma av pandemien, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Gruppeunntaket er ei EU-lov som opnar for å gi visse typar støtte utan å melde frå til Esa på førehand, slik hovudregelen er. Men fram til no har det vore forbod mot å gi støtte under gruppeunntaket til bedrifter i økonomisk trøbbel, fordi dette blir sett på som konkurransevridande.

EU vedtok likevel nyleg ei mellombels endring av reglane for gruppeunntaket som gjer det mogleg å gi støtte til koronaramma bedrifter. Endringa gjeld fram til juni neste år.

Bedrifter som var i økonomiske vanskar før pandemien, og som framleis er det, vil likevel som før ikkje få støtte under gruppeunntaket.

