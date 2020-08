Fråværsgrensa i vidaregåande skule skal vurderast på nytt

innenriks

– I vår bestemde vi at vi skulle gå tilbake til vanleg fråværsreglement, etter at den hadde vore oppheva heile våren. Det var i ein situasjon med låg smitte, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

Det vart i mars innført mellombelse endringar i fråværsgrensa på grunn av koronasituasjonen. Måndag er første dag i det nye skuleåret for elevar over heile landet, og no er det dei gamle fråværsreglane som gjeld.

Grensa for udokumentert fråvær i vidaregåande skule ligg på 10 prosent. Dersom elevar overskrid denne grensa, vil dei som hovudregel ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Bekymra for elevar med smitte

I ein rapport publisert førre veke skriv Folkehelseinstituttet (FHI) at dei er bekymra for at vidaregåandeelevar vil dra på skulen trass i symptom på sjukdom.

– Det kan føre til at fråværsgrensa blir overskriden. Dette kan vidare føre til oppmøte på skulen ved milde symptom og risiko for smittespreiing, heiter det i rapporten.

Melby fortel at regjeringa no skal gjere nye vurderingar av fråværsreglane.

– Det hadde vi gjort uansett, men når vi får ei tilråding frå FHI, så forsterkar det behovet. Det er viktig å unngå at skuleelevar som hostar og som ikkje føler seg bra, går på skulen, seier kunnskapsministeren, som presiserer at regjeringa vil komme med ei avklaring så raskt som mogleg.

– Bør fjerne krav om legeerklæring

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås skriv i ein e-post til NTB at det er viktig at regjeringa er tydeleg i fråværsspørsmålet, og at kravet om legeerklæring for vidaregåandeelevar må fjernast. Ho poengterer at foreldre og helsesjukepleiarar bør få myndigheit til attestere fråvær, og at lærarar og skuleleiarar må få høve til å sende sjuke elevar heim.

– Regjeringa må garantere elevane at dei blir hurtig testa, og at karantenedagane ikkje inngår i fråværsgrensa. Det skal ikkje mange fråværsdagar til for at elevar ikkje består eit fag, seier Fagerås.

Frp vil behalde grensa

Leiar for utdannings- og forskingskomiteen Roy Steffensen (Frp) seier partiet ønskjer å behalde fråværsgrensa, men at det er viktig å ha fleksible og rettferdige praktiseringar av regelen.

– Om det igjen blir innføring av berre digital skule, eller om ein eller fleire elevar i klassen må følgje undervisninga digitalt, er det viktig at det òg her blir ført fråvær. Undervisning er undervisning, og det er til fordel for alle at det er god oppfølging og at fråvær blir ført, både i det fysiske og i det digitale klasserommet, skriv han i ein e-post til NTB.

(©NPK)