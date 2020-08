Hegnar lovar innsyn i Hurtigrutens eksterne granskingsrapport

innenriks

I eit intervju med Klassekampen understrekar Hegnar at granskingsrapporten vil bli lagt fram på ein måte som tek personvernomsyn, men at selskapet ikkje vil halde informasjon tilbake.

– Hurtigruten kjem ikkje til å halde tilbake informasjon i denne saka for å skjerme seg sjølv eller tilsette. I mi verd mi er det ikkje sånn ein gjer, seier Hegnar, som legg til at det ligg i korta at rapporten heller ligg veker enn månader fram i tid.

Totalt har 41 tilsette og 21 passasjerar testa positivt på koronaviruset etter seglasane med skipet Roald Amundsen mellom 17. og 31. juli.

Hurtigruten har leigd inn advokatfirmaet Wiersholm og DNV GL til å gjennomføre granskinga. Dei skal mellom anna gå gjennom datamaskinene og e-postane til tilsette og intervjue fleire tilsette, skriv Dagbladet.

Norsk Sjøoffisersforbund uttrykkjer overfor avisa bekymring for at Hurtigruten har valt sitt eige advokatfirma til å gjennomføre granskinga, men Wiersholm skriv i ein e-post til Dagbladet at dei opplever «full faglig uavhengighet».

Helseminister Bent Høie (H) skriv i ein e-post til Klassekampen at det i utgangspunktet er opp til Hurtigruten å vurdere om granskinga dei sjølv har igangsett og bestilt, skal offentleggjerast og i så fall korleis.

– Denne saka har likevel stor betydning for mange og eg forventar derfor at Hurtigruten bidreg til å få fram kunnskap som grunnlag for endringar både hos cruisenæringa sjølv, men også til arbeidet med regelverket og rettleiarar, skriv han.

