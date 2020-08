International Baccalaureate-stifting snur om karaktersetjing

innenriks

Fleire av elevane på dei vidaregåande skulane som tilbyr International Baccalaureate (IB), gjekk i vår ned i karakterar. Bakgrunnen er at International Baccalaureate Organization (IBO), stiftelsen bak IB-systemet, endra karakterfastsettinga i år fordi eksamenane vart avlyste på grunn av koronapandemien.

Tidlegare har eksamen utgjort rundt 80 prosent av den endelege karakteren til elevane. Men då eksamen vart avlyst, brukte IBO eit automatisk system til å fastsetje karakterane, som brukte historiske data om tidlegare elevar ved same skule i utrekninga.

No skal standpunktkarakterane heller setjast basert på kursarbeidet til eleven og førespegla karakterar. I ei pressemelding forsikrar IBO at ingen elevar vil få lågare karakter enn dei fekk i sommar.

Mange skular har på vegner av elevane klaga på karaktersystemet og argumentert for at karakterane til elevane ikkje står til prestasjonane.

– Elevane har vore utsette for ei hårreisande urettferdig behandling. No får endeleg elevane ei rettferdig behandling og kan halde fram studiedraumane sine allereie i år. Eg ønskjer dei lykke til, seier skolepolitisk talsperson Turid Kristensen i Høgre.

Førre veke slo Datatilsynet fast at karakterane måtte setjast på nytt. Tilsynet meiner elevar vart sett i bås på bakgrunn av dei historiske resultata frå skulen, og at ordninga er urettferdig. I tillegg meiner Datatilsynet at IBO behandla personopplysningar på ein urettferdig måte.

