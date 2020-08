Jussprofessor meiner regjeringa tilsidesette demokratiske prinsipp i koronahandteringa

innenriks

– Det problematiske er at offentlegheita og samfunnet vart kopla heilt ut av lovgivingsprosessen. Både for den demokratiske legitimiteten til ei lov, og for å få den belyst frå fleire sider med tanke på å gjere den så god som mogleg, er det viktig at samfunnet blir involvert i lovprosessen, seier Graver til Klassekampen.

Graver meiner det burde vore openheit om det faglege grunnlaget for tiltaka til regjeringa for å dempe konsekvensane av koronaepidemien. Han understrekar likevel at systemet tok seg inn etter kvart.

– Alt i alt, når ein ser på korleis Noreg har handtert dette, vart det ikkje så alvorleg som det kunne vorte, seier han.

Ifølgje Justis- og beredskapsdepartementet har den mellombelse koronalova vore viktig i den innleiande fasen av krisa.

– Vi hadde eit godt samarbeid med Stortinget for å få fram ei god løysing i ein svært spesiell situasjon under stort tidspress. Koronalova har gitt regjeringa moglegheit til raskt å kunne vedta forskrifter for å avhjelpe ei rekkje negative konsekvensar for samfunnet som følgje av utbrotet av covid-19, skriv statssekretær Lars Jakob Hiim (H) i ein e-post til avisa.

