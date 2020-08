innenriks

– Stortingets oppgåve er å ta stilling til brevet vi har fått frå representantskapet i Noregs Bank, seier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

– Vi meiner representantskapet har komme med rettmessig kritikk når dei peikar på at det er moglege interessekonfliktar, og at desse er i strid med det etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventar at risikoen for slike interessekonfliktar skal bort, seier han.