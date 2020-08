Moxnes: Olsen bør følgje Tangen ut døra

innenriks

Presset aukar mot regjeringa.

– Eg trur både Nicolai Tangen og Øystein Olsen kan byrje å pakke kofferten, seier Raudts leiar Bjørnar Moxnes, som sit i finanskomiteen.

Tangen blir etter planen ny sjef for oljefondet 1. september, medan Olsen er sentralbanksjef.

– Det er no klart at opposisjonen stiller seg bak den knusande kritikken til representantskapet av Noregs Banks tilsetjingsprosess og konklusjonen om at vi ikkje kan ha ein leiar for oljefondet med så store potensielle interessekonfliktar, seier Moxnes til NTB.

Før helga kom Arbeidarpartiet med sin konklusjon: Tangen kan ikkje leie oljefondet så lenge han er eigar i Ako-systemet.

– Sentralbanksjefen må følgje Tangen til døra og lukke seg sjølv ut i same slengen. Viss ikkje må Stortinget sørgje for at begge delar skjer, krev Moxnes.

Sanners bord

Både SV og Raudt har bede finansminister Jan Tore Sanner (H) gripe inn og stoppe tilsetjinga av Tangen. Senterpartiet har kravd at Tangen må selje seg ut av Ako-systemet før han byrjar i den nye jobben sin.

Regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF har hittil vore svært forsiktige i utsegnene sine. Men i veka som kjem blir saka sett på spissen, sidan finanskomiteen skal gi frå seg innstillinga si fredag.

– Det vil bli vanskeleg for regjeringa og Frp å slå ring rundt Tangen-tilsetjinga og sentralbanksjefen. Det trur eg ikkje folk vil forstå, og det vil òg øydeleggje for den grunnleggjande tilliten Noregs Bank er avhengig av, seier Moxnes.

Auka press

Leiaren i finanskomiteen Mudassar Kapur (H) slår fast at Høgre skal ha ei grundig behandling av saka i partigruppa si før innstillinga kjem.

– Vi gjer ei vurdering av kritikken som representantskapet har komme med, og det som kom fram på høyringa og i brev i etterkant, sa Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen til NTB fredag.

– Men det er ikkje Stortinget som verken skal tilsetje eller avsetje ein ny leiar i oljefondet.

Ikkje avsetje

Moxnes erkjenner at Stortinget formelt ikkje kan tilsetje eller avsetje sjefen i oljefondet, men at dei folkevalde kan stille krav til forvaltninga av fondet.

Han peikar på kjernen i saka, nemleg dei potensielle interessekonfliktane knytt til Tangens eigarinteresser i Ako-systemet.

I stortingshøyringa heldt Olsen fast på at risikoen for interessekonfliktar «for alle praktiske formål er eliminert». Det er ikkje Noregs Banks representantskap, som er kontrollorganet frå sentralbanken, samd i.

– Det er regjeringa som tilset sentralbanksjef, og sentralbanklova gir òg moglegheit til å seie opp eller løyse sentralbanksjefen frå vervet hans, mellom anna viss vedkommande har krenkt tenestepliktene sine eller brote ned den tilliten som er nødvendig for stillinga, seier Moxnes.

«Svikta grovt»

Han hevdar Olsen har svikta grovt i jobben sin i tilsetjinga av Tangen.

Også representantskapet meiner reglar og retningslinjer vart brotne i prosessen. Olsen har erkjent at Noregs Bank braut offentleglova, ved at Tangen ikkje stod oppført som søkjar medan rekrutteringsprosessen gjekk føre seg.

Samtidig har Finansdepartementet konkludert med at Noregs Bank ikkje har brote sentralbanklova, og Olsen har sjølv avvist andre regel- og lovbrot.

– Noregs Bank braut verken sentralbanklova, forvaltningslova eller dei etiske prinsippa i banken då Nicolai Tangen vart tilsett som oljefondssjef, skreiv Olsen i eit innlegg torsdag.

