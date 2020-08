Over 6.400 studentar står framleis i bustadkø

innenriks

Det er 4.237 færre enn på same tidspunkt i fjor. Men Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikkje heilt fornøgde.

– Tala viser at det framleis er eit stort behov for å byggje fleire studentbustader, seier leiar Andreas Trohjell i NSO.

Han seier vidare at tala har ein klar samanheng med koronapandemien, men at dei viser at det framleis trengst fleire studentbustader.

– Det er viktig at desse tala ikkje blir ei kvilepute, men at regjering og storting held fram satsinga si på bygging av studentbustader, seier Trohjell.

NSO har som mål at 20 prosent av studentane i landet skal ha moglegheita til å bu i ein studentbustad. Dei ferskaste tala organisasjonen har tilgjengeleg, viser at 14,87 prosent i dag har denne moglegheita.

Dei aller fleste leiger framleis privat.

