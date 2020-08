Spionsikta mann skal ha møtt russisk agent på restaurant i Oslo

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) skriv på Twitter at mannen er sikta for brot på straffelova paragraf 123 og 124, som høvesvis dreier seg om avsløring av statsløyndommar og grov avsløring av statsløyndommar.

Brot på paragraf 123 kan straffast med bot eller inntil tre års fengsel, medan brot på paragraf 124 kan straffast med fengsel inntil 15 år.

– Siktinga tek utgangspunkt i at det har vore møte mellom den sikta og russiske etterretningsoffiserar, sa politiadvokat Line Nygaard i PST etter fengslingsmøtet med sikta.

Vedgår ikkje straffskuld

Ifølgje Aftenposten er mannen i 50-åra og busett i Oslo-området. Han er norsk statsborgar, men fødd i utlandet. Han har fått advokat Marianne Darre-Næss som forsvarer.

Ho opplyser til NTB at den sikta sette seg imot fengsling.

– Det eg kan seie, er at han ikkje vedgår straffskuld. Han har forklart seg og er villig til å forklare seg vidare for politiet, sa Darre-Næss etter fengslingsmøtet.

Forsvar

Mediedirektør Per Wiggo Richardsen i DNV GL (Det Norske Veritas) stadfestar overfor NTB at mannen er tilsett hos dei.

– Det stemmer at det er ein av kollegaene våre som er arrestert, seier Richardsen.

VG skriv at spesialfeltet til mannen gjer at han har hatt kontakt med den norske forsvarsindustrien og forskarar innan avansert forsvarsteknologi.

Det Norske Veritas vil no samarbeide med PST for å finne ut kva som har skjedd.

– Vi jobbar tett saman med PST for at dei skal få den informasjonen dei kan få av oss, slik at dei kjem til botnar i saka, seier Richardsen til NTB.

Solberg orientert

Statsminister Erna Solberg (H) stadfestar overfor VG at ho har vorte orientert av PST om arrestasjonen.

– Eg kan stadfeste at eg er orientert. Ut over det er det PST som må kommentere saka, seier Solberg.

Heller ikkje Utanriksdepartementet ønskjer å kommentere saka.

– Vi er kjende med at PST har arrestert ein person og viser til PST for kommentarar om det, seier kommunikasjonsrådgivar Siri R. Svendsen i UD til NTB.

Størst trussel

PST skriv i den nasjonale trusselvurderinga si for 2020 at spionasje er ein av dei mest alvorlege truslane mot Noreg.

PST går ut frå at utanlandsk etterretning rettar spionasjen sin mot norske styresmakter, næringsliv, forsvar og beredskap og norske forskingsmiljø. PST trur russisk, kinesisk og iransk spionasje utgjer den største trusselen, men understrekar at også andre statar i det skjulte kan utsetje Noreg for fare.

I trusselvurderinga trekkjer PST òg fram korleis rekruttering og plassering av spionar på innsida av norske verksemder er ei «kjerneoppgåve» for utanlandsk etterretning.

«En innsider kan ha direkte tilgang til virksomhetens verdier og kan dermed påføre egen virksomhet betydelig skade gjennom kompromittering, manipulering eller sabotasje», skriv PST.