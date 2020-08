Spionsikta mann vedgår å ha fått pengar for informasjon

innenriks

Det skal dreie seg om eit «ikke ubetydelig kontantbeløp», skriv tingrettsdommar Helene Andenæs Sekulic.

Mannen i 50-åra, som er tilsett i Det Norske Veritas, vart måndag varetektsfengsla i fire veker. I avhøyr har han vedgått å ha fått pengar for å gi frå seg informasjon, men nektar straffskuld etter siktinga.

– Han har ikkje erkjent at informasjonen var eigna til å skade nasjonale interesser. Retten meiner det er sannsynleg at den sikta har forstått kven han møtte, og at han har delt skjermingsverdig materiale, heiter det i rettsavgjerda.

Tingretten viser vidare til at møteverksemda har vore skjult, og at ho har gått føre seg over tid.

Mannen er norsk statsborgar, men er fødd i utlandet. Han vart arrestert på ein restaurant i Oslo laurdag. Då skal han like før ha hatt eit møte med ein russisk etterretningsoffiser, ifølgje Politiets tryggingsteneste.

(©NPK)