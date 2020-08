Stavanger lufthamn får korona-teststasjon

innenriks

Testtilbodet gjeld både for folk som kjem heim frå utlandet, og utanlandske arbeidarar og turistar som kjem til regionen.

Det medisinske og organisatoriske ansvaret for testsenteret ligg hos Sola kommune, der flyplassen ligg. Avinor står for lokale og infrastruktur. I tillegg har nabokommunane Sandnes, Stavanger, Klepp, Randaberg og Stavanger og dessutan Stavanger universitetssjukehus, Røde Kors og Sivilforsvaret stilt opp med ressursar.

– Eg er glad for at vi no kjem i gang med eit tilbod til dei utanlandsreisande om koronatesting. Sola kommune og eg set òg pris på at Helsedirektoratet har sagt at dei tek rekninga for testsenteret på flyplassen vår, seier ordførar Tom Henning Slethei (Frp) i Sola kommune.

Stasjonen har ein kapasitet på 50 testar i timen. Kommunen arbeider med å få etablert eit testsenter ved utanlandsterminalen i Risavika, der danskebåten legg til.

