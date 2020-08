Økokrim har lagt bort sak mot tidlegare leiarar i Smiths Venner

innenriks

Saka gjaldt ei pengeoverføring på 17 millionar euro frå eit selskap på Kypros eigd av dei to nordmennene, skriv Dagens Næringsliv.

– Eg kan stadfeste at Økokrim igangsette ei etterforsking i 2017 med bakgrunn i meldingar om mistenkjelege transaksjonar knytt til ei overføring frå Smilar Invest Ltd, Kypros, i 2015 på 17 millionar euro, seier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim til avisa.

Smilar Invest var eigd av Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen. Dei var tidlegare sentrale i forsamlinga Brunstad Christian Church (BCC), tidlegare kjent som Smiths venner, men har ingen formelle verv i dag.

Ifølgje DN har dei to bygde opp ein privat formue, mellom anna gjennom det kypriotiske investeringsselskapet.

Etter tre år med etterforsking vart saka lagd bort, og Bernt Aksel Larsen seier han er letta.

– Eg visste jo at berre Økokrim fekk studert bevisa i saka og fekk oversikt over dei faktiske realitetane, ville det vere umogleg å komme til nokon annan konklusjon. Men eg er sjølvsagd letta, då det jo er krevjande å gå rundt med ei slik sikting hengande over seg, seier Larsen til Vårt Land, som først omtalte bortlegginga.

