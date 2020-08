Dyrsku'n får økonomisk kompensasjon av regjeringa

innenriks

Dyrsku'n skulle etter planen vorte arrangert mellom 11. og 13. september, men måtte for første gong avlysast på grunn av koronapandemien. Messa har vorte arrangert i Seljord sidan 1866.

– Dyrsku'n er ein institusjon – for bønder, for bygdefolk og for folk flest. Dyrsku'n er ein folkefest og ein møteplass. Det har vore viktig for meg å leggje til rette for at Dyrsku'n skal komme seg igjennom denne krevjande perioden og vere i stand til nye arrangement i åra som kjem, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i ei pressemelding.

Dagleg leiar for arrangementet, Geir Helge Espedalen, har tidlegare sagt at han reknar med eit omsetningstap på omtrent 70 millionar kroner som følgje av avlysinga.

