Færre på visning og rolegare bodrundar i august

innenriks

Sidan nyttår har bustadprisane stige med 6,7 prosent, og 2020 ligg an til å slå rekordåret 2019 i talet på sal, skriv Finansavisen.

Samtidig ser august ut til å bli ein svakare månad enn normalt.

– Folk har ei oppfatning av at bustadmarknaden er heit, og det var det for så vidt i juli, men slik er det ikkje lenger, seier dagleg leiar i Krogsveen avdeling Sagene, Caroline S. Stensrød, til avisa.

Vanlegvis er august ein av dei beste månadene for bustadsal sidan mange ser etter ein ny stad å bu. I år har òg over 100.000 personar fått tilbod om studieplass. Men i år starta likevel augustsalet unormalt tidleg, og det vart selt 45 prosent fleire bustader i juli 2020 samanlikna med fjoråret.

Stensrød trur omtalen av bustadmarknaden i media har påverka bustadkjøparane.

– Nettopp det at det er skrive mykje om kor bra bustadmarknaden har gått, har gjort at fleire no har vorte redd for å kjøpe og heller vil vente til oktober/november. Det får vi tilbakemeldingar på, seier ho.

