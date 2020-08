FHI håpar ny Smittestopp-app er klar til jul

innenriks

– Vi jobbar med utgreiing av alternativ. Dette ønskjer vi å gjere grundig, men samtidig kan vi ikkje bruke altfor lang tid, seier assisterande direktør Gun Peggy Knudsen til NTB.

Ho antydar at konklusjonen er nokre få veker unna. Først då kan vidareutviklinga av sjølve appen komme i gang.

– Innan jul bør han absolutt vere oppe og stå, seier Knudsen.

Dialog med Datatilsynet

Valet står, ifølgje Knudsen, mellom ei vidareutvikling av dagens løysing, ei Google/Apple-løysing eller ein kombinasjon av desse.

– No finreknar vi på kor lang tid det vil ta å utvikle dei ulike alternativa. Google/Apple-løysinga vil innebere mykje nyutvikling, påpeikar ho.

Blant dei som var svært kritiske til den førre versjonen, er Datatilsynet, og i juni vart appen vart deaktivert som følgje av eit varsel frå tilsynet.

– Vi jobbar no i tett dialog med Datatilsynet for å etterleve krava, opplyser Knudsen.

Berre rundt 14 prosent av befolkninga lasta ned Smittestopp-appen før han vart deaktivert. Men Knudsen håpar på meir engasjement rundt den nye versjonen.

– Vi skal informere veldig tydeleg kva endringar som er gjorde, og kva brukarane kan vente seg. Eg håpar folk vil ta i bruk løysinga, seier ho.

Ser til Danmark

I Danmark vart ein tilsvarande app – «Smittestop» – lansert for rundt to månader sidan. Så langt ser han ut til å verke bra med nærare ein million nedlastingar, seier Knudsen, som understrekar at FHI heile tida har hatt eit nært samarbeid med danskane.

– Vi bruker erfaringane deira i vurderingane våre, seier ho.

Utviklinga av Smittestopp-appen har så langt kosta nærare 30 millionar kroner.

