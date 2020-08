innenriks

– Nokon ringjer privatpersonar med beskjed om at dei kan vere smitta. Personane blir bedne om å oppgi kortinformasjon for å få tilsendt test-sett. Dette er svindel, skriv Helsedirektoratet på Twitter.

Vidare blir det understreka at testinga er gratis i Noreg, og at kommunehelsetenesta, som er ansvarlege for smittesporing, aldri vil be om å få kortinformasjon.

