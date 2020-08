Juridisk vurdering: Finansministeren kan ikkje blande seg i Tangen-tilsetjinga

innenriks

Regjeringa bestilte vurderinga tidlegare i veka, og konklusjonen er den same som departementet tidlegare har landa på:

Den slår fast at instruksjonsmakta til regjeringa er avgrensa til ekstraordinære forhold knytt til sentralbankverksemda. Det gjeld ikkje forhold knytt til Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet. Regjeringa kan heller ikkje gi open eller skjult instruks om tilsetjing av oljefondssjef, ifølgje utgreiinga.

Det er advokat Sven Iver Steen hos advokatfirmaet Arntzen de Besche som har laga utgreiinga på oppdrag for Finansdepartementet.

Møte på Stortinget

Diskusjonen rundt tilsetjinga av hedgefondforvaltar Nikolai Tangen som oljefondssjef har tilspissa seg dei siste dagane, og tysdag ettermiddag sit dei finanspolitiske talspersonane til partia i møte på Stortinget for å diskutere saka.

Vurderinga frå advokatfirmaet vart offentleggjord samtidig som møtet starta klokka 16, og ingen av møtedeltakarane kunne kommentere henne på veg inn.

Tilsetjinga av Tangen og prosessen rundt tilsetjinga har fått kritikk av representantskapet (Stortingets kontrollorgan), og det er fleirtal på Stortinget for å stille seg bak denne kritikken. Partia er derimot usamde i kven som bør rydde opp.

Medan Ap, Sp, SV og Raudt har peika på finansministeren, meiner KrF at saka bør sendast tilbake til hovudstyret i Noregs Bank, som tilsette Tangen.

Sanner: Respekterer maktfordelingsprinsippet

Finansdepartementet har tidlegare gjort sin eigen analyse av dei juridiske spørsmåla rundt Tangen-tilsetjinga. Konklusjonen var den same, nemleg at finansministeren ikkje har noka instruksjonsmakt, og at ansvaret for tilsetjinga ligg hos hovudstyret i Noregs Bank.

Finansministeren svarte tidlegare tysdag slik på spørsmål om det er frustrerande for han å ha avgrensa handlingsrom:

– Eg trur vi skal vere glade for at vi i eit land som Noreg har tydelege roller, og at vi respekterer maktfordelingsprinsippet.

Han viste til at Stortinget vedtok endringar i sentralbanklova så seint som i fjor sommar.

Frå visse hald har det vorte stilt spørsmål ved om kvifor Sanner bad eit eksternt advokatselskap om å gjere vurderinga i staden for å bruke si eiga lovavdeling i departementet.

– Dette er ein diskusjon som har auka i styrke dei siste dagane. Det ville ta mykje lengre tid viss vi skulle bruke lovavdelinga, som sit med mange omfattande saker, seier han.

