Mange skulebarn er bekymra for koronaviruset

– Desse tala er høge. Som foreldre og vaksne må vi på same tid vere ærlege om farane ved viruset, tryggje barna og anerkjenne kjenslene deira, seier seniorrådgivar i Røde Kors John Harald Bondevik.

Ei ny undersøking Opinion har utført på vegner av Røde Kors, viser at 59 prosent av foreldre med heimebuande barn under 18 år opplever at barna er bekymra for koronaviruset.

30 prosent av foreldra som er spurde, seier at barna deira ikkje er bekymra for koronaviruset.

Undersøkinga er gjennomført i veke 32 og 33. I same periode seier 43 prosent av dei spurde at dei sjølv er bekymra for å bli smitta av koronaviruset, og 65 prosent er bekymra for at nokon i familien skal bli smitta.

– Tala tyder på at barn er godt informert om at viruset kan vere farleg. Det kan bidra til at dei vil overhalde smitteverntiltaka. Samtidig viser tala at vi har ein stor jobb med å fortelje barna om alt som er trygt å gjere; at dei framleis både kan leike og lære, seier Bondevik.

