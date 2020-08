NorSIS ber nordmenn droppe 1234 som passord

innenriks

Det er tenesta Have I Been Pwned som har registrert at meir enn 10 milliardar brukarnamn og passord kan vere på avvegar. Publikum kan sjekke her om passord ein har er stolne.

Før sommarferien var det til dømes eit tryggingsbrot hos mattenesteselskapet Foodora der informasjon om 600.000 kundar kom på avvegar.

– Denne typen gigantiske datainnbrot skjer dessverre svært ofte. Vi tilrår sterkt å sjekke om dine påloggingsdetaljar kan vere blant dei som har komme på avvegar. Denne typen informasjon blir gjerne seld vidare til kriminelle for vidare misbruk, eller til privatpersonar som kjøper pålogging til nettenester som Netflix for ein billeg penge, seier seniorrådgivar Vidar Sandland i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Han åtvarar spesielt mot passord du brukar på alle daglege tenester. Skjer det eit brot, kan kriminelle få tilgjenge til store delar av folks digitale liv. Dei vanlegaste passorda er gjerne kombinasjonar av 123456 og liknande. Dette er eit passord ein må styre klar av, seier Sandland.

(©NPK)