Oslo-mann fekk 20.000 kroner i bot for karantenebrot

Mannen kom Gardermoen med fly frå Bulgaria i slutten av mai. Då vart han informert om at han måtte i ti dagars karantene på grunn av smittesituasjonen i landet han kom frå.

To dagar seinare møtte han opp hos Skatteetaten i Schweigaards gate i Oslo etter å ha booka time for å kontrollere ID og skattekort. Han informerte verken vektar eller saksbehandlar på staden om at han skulle ha vore i karantene.

No har mannen fått 20.000 kroner i bot for brot på smittevernlova. Ifølgje lova skal personar i karantene opphalde seg i eigen heim eller på anna eigna tilhaldsstad.

