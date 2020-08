Røe Isaksen om trygdeskandalen: – Den same feilen må ikkje skje på ny

innenriks

– Alle som skulle kunne dette, har svikta, skriv Røe Isaksen (H) i ein kronikk i Aftenposten.

Han peikar på Arbeids- og sosialdepartementet, Nav, Trygderetten, påtalemakta, advokatane, domstolane og akademia.

– Ingen stilte dei nødvendige spørsmåla som skulle til for å avdekkje at reglane om å ta med pleiepengar, arbeidsavklaringspengar og sjukepengar til andre EØS-land, vart feiltolka og brukte feil.

Arbeids- og sosialministeren poengterer at det er hans ansvar som ansvarleg statsråd å rydde opp.

Han peikar på tre område som i eit langsiktig perspektiv, krev umiddelbar oppfølging. Dette inneber for det første ein synleggjering av kva betydning EØS-retten og andre internasjonale avtalar har for norsk rett. Her har regjeringa har sett ned eit lovutval som skal vurdere dette nærare. For det andre blir auka kompetanse om EØS trekt fram.

– Det er heva over all tvil at EØS-kompetansen gjennomgåande har vore for låg i heile sektoren, og no må styrkjast, skriv Røe Isaksen.

For det tredje er betring av styring og kommunikasjon mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Nav og andre underliggjande etatar viktig, ifølgje statsråden.

