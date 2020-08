Sanner fekk «Gul bok» av sjefen

innenriks

Solberg forklarte at «Gul bok» er kallenamnet på statsbudsjettet, og at ho ville gi denne boka i gåve til Finansdepartementet for at dei skal få lese om menneska bak tala.

I statsbudsjettsamanheng inneheld Gul bok ei samanstilt framstilling av det foreslåtte budsjettvedtaket til regjeringa. I tillegg legg kvart enkelt departement fram ein eigen stortingsproposisjon, der dei enkelte budsjettforslaga blir beskrivne nærare.

Boka vart nyleg utgitt, og ho har fått gode kritikkar. Det er Zeshan Shakars andre bok etter «Tante Ulrikkes Vei» frå 2017, som han vann Tarjei Vesaas' debutantpris for.

(©NPK)