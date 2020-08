Stortinget styrer mot kritikk av Tangen-tilsetjinga – diskuterer konsekvensane

innenriks

Tysdag ettermiddag klokka 16 møttest dei finanspolitiske talspersonane til eit møte på Stortinget, men hadde ikkje mykje nytt å melde då dei kom ut vel ein time seinare.

– Planen no er å halde fram med å jobbe kvar for oss i partia, men saman med kvarandre når det er naturleg. Så der går arbeidet sin gang, sa leiaren av finanskomiteen på Stortinget, Mudassar Kapur (H), etter møtet.

I forkant av møtet sende regjeringa over ei fersk juridisk vurdering som slår fast det same som regjeringa har hevda før: nemleg at finansministeren ikkje har myndigheit til å instruere Noregs Bank i saka.

Diskuterer konsekvensar

Dermed er det uklart kva verkemiddel Stortinget og regjeringa eigentleg har i saka.

Tilsetjinga av Tangen og prosessen rundt tilsetjinga har fått kritikk av representantskapet (Stortingets kontrollorgan), og det er fleirtal på Stortinget for å stille seg bak hovudlinjene denne kritikken.

– Det krevjande arbeidet no blir å semjast om kva konsekvensar ein slik kritikk bør få, sa Ap-nestleiar Hadia Tajik til NTB etter møtet.

Ho understrekar at Stortinget ikkje tek stilling til kven som blir ny sjef av Oljefondet.

– Men vi tek stilling til at tilsetjingsprosessen skal vere tillitvekkjande. Og førebels ser det ut til at det er eit stort fleirtal som meiner at tilsetjingsprosessen har vore kritikkverdig og lite tillitvekkjande, seier ho.

Vegen vidare

Så langt har det vore usemje om kven som bør rydde opp i saka. Medan Ap, Sp, SV og Raudt har peika på finansministeren, meiner KrF at saka bør sendast tilbake til hovudstyret i Noregs Bank, som tilsette Tangen.

Høgre og Frp har enno ikkje konkludert.

Venstre gjekk tysdag ut og stilte seg bak kritikken av tilsetjingsprosessen, men er førebels litt uklare om vegen vidare derfrå.

– Ansvaret ligg i hovudstyret. Vi må uttrykkje ei forventning til Noregs Bank, men utan å gå ut over rolla vår i Stortinget, seier Ola Elvestuen i Venstre til NTB.

Samla kritikk?

Målet i finanskomiteen er framleis å semjast om ei felles handtering av saka som alle partia kan stille seg bak.

Tysdag kveld seier kjelder til VG at både Høgre og Frp i hovudsak kjem til å støtte opp om synet til representantskapet: at risikoen for interessekonfliktar ikkje er eliminerte i avtaleverket mellom Noregs Bank og den nytilsette sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen.

Dermed er Stortinget samla i ein viss kritikk av prosessen. Hans Andreas Limi i Frp understreka etter møtet på tysdag at partiet hans enno ikkje har konkludert.

– Men vi må konkludere innan fredag, så vi har lita tid, sa han.

Han har trua på ei felles løysing.

– På mange område vil vi nok komme fram til ei brei semje, slår han fast.

