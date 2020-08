Tilsett ved utestad i Trondheim koronasmitta

innenriks

Vedkommande har venta på prøve og resultat i karantene sidan symptoma oppstod, opplyser serveringsstaden til Adresseavisen.

Utestaden ber alle gjester som har vore innom i veke 33, om å vere ekstra nøye med helsa si.

Ifølgje vinbaren har Trondheim kommune fått tilsendt ei liste med kontaktinformasjon til alle gjestene frå og med tysdag 11. august.

Dei opplyser at dei kjem til å halde stengt i heile veke 34 for å vaske ned smitten, og at dei er pålagde karantene for alle tilsette. Dei tilsette skal testast for smitte.

– Vi tek dette på største alvor og har følgt alle retningslinjer med avstand mellom bord, hyppig desinfisering av kontaktpunkt og registrering av alle gjester som har bestilt bord eller komme på drop-in, seier dagleg leiar Oskar Sköld i ei pressemelding.

