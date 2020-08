Ving stoppar alle Hellas-reiser

innenriks

– Vi har kansellert Hellas på grunn av salssituasjonen. Sidan regjeringa er så tydeleg på at vi ikkje skal reise utanlands, så stoppa stort sett alt sal opp på avgangar i september og tidleg haust, seier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til Flysmart24.

Ving i Noreg følgjer dermed etter Ving i Sverige, som førre veke sa at dei ville innstille alle reiser til Hellas frå måndag denne veka.

Folkehelseinstituttet tilrådde måndag at Hellas blir farga raudt etter aukande smitte den siste tida. Hellas har dei siste to vekene hatt ei smitte på 22,5 stadfesta koronatilfelle per 100.000 innbyggjarar.

