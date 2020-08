Økokrim: Miljøkriminalitet må meldast og straffast

innenriks

Berre 11 av 3.528 utslepp dei 15 siste åra er politimelde av Miljødirektoratet, viser tal Klassekampen har henta inn. Ingen er melde av Petroleumstilsynet, som forvarar praksisen med at tilsynet føretrekkjer dialog framfor straff.

– Petroleumstilsynet ønskjer meir dialog enn straff. Der er eg usamd. Eg trur fleire politimeldingar vil ha ein disiplinerande effekt og leie til betre tryggleik på sokkelen, seier Hans Tore Høviskeland til Klassekampen.

Han leier avdelinga for miljøkriminalitet i Økokrim og har kalla inn Petroleumstilsynet til eit møte.

– Vi ønskjer å ta kontakt med Petroleumstilsynet for å få kartlagt kvifor dei ikkje melder dei alvorlegaste miljøkrim-sakene. Vi meiner det er veldig viktig at dei blir melde. Vi vil finne ut kva dette dreier seg om, seier Høviskeland.

Allereie i 2014 bad Økokrim tilsynet melde oftare. Høviskeland peikar på at fleire meldingar vil ha ein disiplinerande effekt og legg til at også enkeltpersonar kan stillast til ansvar ved alvorleg forureining.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sa for to veker sidan at regjeringa vil vurdere praksisen med bruk av meldingar og gebyr, og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har oppmoda Petroleumstilsynet til å bruke fleire verkemiddel når dei følgjer opp ulovlege utslepp i oljebransjen.

