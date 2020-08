21 personar knytte til NTG på Lillehammer er stadfesta koronasmitta

innenriks

170 personar er sette i karantene, skriv NRK.

Lokalavisa Gudbrandsdølen Dagningen, som først omtalte saka, skriv at det inkluderer alle elevane ved NTG, eit handballag og også elevar ved andre skular.

Utbrotet ved skulen vart oppdaga 11. august, og til no har i alt 150 personar vorte testa. Kommunen jobbar med smitteoppsporing. Sist veke vart 850 personar testa for covid-19, tilsvarande 3 prosent av innbyggjarane til kommunen.

Utbrot i ishockeymiljøet

Utbrotet oppstod i ishockeymiljøet ved skulen. Eit siste tilfelle, som vart oppdaga onsdag, har òg tilknyting til miljøet.

Ifølgje Bergkåsa er utbrotet avgrensa, men situasjonen blir framleis vurdert som uavklart.

– Vi veit kor lett viruset kan smitte. Men det er ingen teikn på at smitta har spreidd seg utanfor miljøet. Vi følgjer det tett og nøye for å fange opp endringar tidleg og vurderer andre tiltak enn dei som er sett i verk, seier han ifølgje lokalavisa.

– Dei fleste har ikkje symptom

Dagleg leiar Trond Hårberg ved NTG Lillehammer opplyser til VG at ein elev rapporterte at han vart sjuk før skulestart og melde frå. Vedkommande hadde vore på ishockeytrening før han vart sjuk, og fleire medspelarar frå treninga er no stadfesta smitta. Ifølgje Hårberg blir alle no testa.

– Vi blir dei sikraste på Lillehammer no. Det som er litt spooky, er at dei fleste ikkje har nokon symptom i det heile. Det bør vere til ettertanke for folk flest. Det kan vere mykje skjult smitte rundt om, og det er viktig å følgje rådet frå helsestyresmaktene.