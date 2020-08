900 millionar kroner til ny stimuleringsordning i kultursektoren

innenriks

– Tida er inne for å stimulere til auka aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringa no ein stimuleringsordning for å sikre eit breitt tilbod av kulturarrangement over heile landet, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) på eit pressemøte.

Kompensasjonsordninga for avlyste kulturarrangement blir vidareført frå 1. september og ut året.

Blir forlengt ut september

Raja opplyser òg at ordningane for arrangørar og underleverandørar blir vidareførte fram til 30. september. Frå 1. oktober vil ordninga trappast ned og berre omfatte avlyste arrangement.

– Eit rikt og variert kulturliv, med mangfald og brei representasjon, er ein føresetnad for eit velfungerande demokrati og er viktigare enn nokon gong, seier kulturministeren.

Ifølgje Raja er målet å skape auka aktivitet i kulturlivet slik at fleire kan komme tilbake i arbeid, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørane. Hensikta er å gå frå inaktivitet til aktivitet, og frå 1. januar vil det berre vere stimuleringsordninga som gjeld.

– Gledeleg

Ei rekkje kultur-, frivilligheits- og idrettsarrangement har vorte heilt eller delvis avlyst på grunn av råd eller pålegg frå helsestyresmaktene i samband med koronautbrotet. Måndag blir kultursektoren invitert til departementet for å bidra til å få på plass den nye ordninga frå 1. oktober.

Administrerande direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, seier nyheita er gledeleg og sårt trengd.

− Kulturnæringa får umiddelbar støtte og tiltak som stimulerer til aktivitet, berekraftig omstilling og utvikling – det rustar næringa for framtida. Vi er glade for at kulturministeren har invitert inn næringa til utforminga av desse stimuleringsordningane, seier han.

Ifølgje SVs Freddy André Øvstegård er det framleis milevis igjen å gå sjølv om Raja «går eit steg i rett retning».

– Kultursektoren, utanom film og dataspel, har ei verdiskaping på om lag 13 milliardar i året. I år fell sannsynlegvis seks av desse milliardane bort. Då blir 900 millionar no for lite, seier han.

Blir trappa ned

Frå 1. oktober vil arrangørar få kompensert 70 prosent, og frå 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og meirutgifter. Underleverandørane vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter fram til 31. desember i år. Her etterlyser Horneland Kristensen i Virke meir langsiktig tenking frå regjeringa.

Regjeringa har frå før oppretta to mellombelse ordningar for kompensasjon av tapte billettinntekter og deltakaravgifter innan kultur-, frivilligheits- og idrettssektoren. Det vart i første omgang sett av 300 millionar kroner til kultursektoren, og denne ordninga vart seinare vidareført med til saman 1,25 milliardar kroner.

(©NPK)