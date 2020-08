Barnedødsfall ved fødeavdelingane i Molde og Kristiansund blir granska

innenriks

Begge barna døydde etter komplikasjonar ved fødsel. Begge dødsfall skjedde i vinter.

– Dette ser vi svært alvorleg på. Det er alvorlege hendingar med fatale utfall som pregar oss. Vi er frykteleg lei oss for at to familiar opplever å miste eit barn, seier direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal til NRK.

Helseføretaket har undersøkt dødsfalla internt og avdekt ei rekkje brot på arbeidsmiljølova. Det er stort arbeidspress ved dei to avdelingane, fordi dei manglar til saman sju gynekologar.

I rapporten blir det fast slått at drifta lenge har vore sårbar ved dei to fødeavdelingane.

– Seksjonane har vekslande høgt sjukefråvær, svak rekruttering og høgt forbruk av vikarinnleige og bruk av overtid på jordmødrer. For legane er det eit betydeleg tal brot på vernereglane, heiter det.

Styret i helseføretaket vart onsdag orientert om at barnedødsfalla kan ha samanheng med arbeidsbelastninga ved dei to fødeavdelingane. For å bøte på dette vil fødeavdelingane frå 5. oktober og til utgangen av januar 2021 skiftevis ha ope to veker kvar.

Skiftordninga skal sørgje for at legane går aktive vakter, og at dei har fri både i forkant og etterkant av arbeidsperioden.

