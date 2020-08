Blindeforbundet krev regulering: – Elsparkesyklane er små mopedar

innenriks

– Det slike parkeringsplassar vi ønskjer oss for elsparkesyklane, og vi vil at det berre er her ein skal kunne parkere, seier Blindeforbundets leiar Terje André Olsen til NTB.

Utanfor VG-huset i Akersgata i Oslo er det merka opp eit felt der det står «parkering sparkesyklar». Då Blindeforbundet og NTB var på staden onsdag formiddag, stod det parkert 23 elsparkesyklar på og rundt feltet.

– Det er ikkje noko som er til hinder for at ein skal kunne ha slike parkeringsfelt i kvart nabolag. Nokre meter må folk kunne gå, seier Olsen.

Vil ha mellombels forbod

I eit møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tidlegare onsdag gav Olsen og Blindeforbundet uttrykk for at elsparkesyklane utgjer ein fare for blinde ved at dei ofte ligg på tvers på fortaua, og at syklane ofte køyrer i høg fart. På møtet kom Blindeforbundet med ei rekkje krav.

– Vi ønskjer oss at det skal bli færre sparkesyklar og at kommunane skal kunne regulere kven som kan drive. I tillegg vil vi at sparkesyklane berre skal kunne køyre i gangfart på fortaua, og viss ein ikkje klarer å regulere det, må syklane vekk frå fortaua, seier Olsen.

På møtet kravde Blindeforbundet at det blir innført tiltak umiddelbart.

– Viss ein ikkje kan regulere dette på kort sikt, burde det innførast eit mellombels forbod fram til ein kan regulere det, seier Olsen.

Han understrekar likevel at eit forbod ikkje er det primære standpunktet til forbundet, og at det viktigaste er at det skjer noko raskt.

I dag er elsparkesyklane definerte som syklar i køyretøyforskrifta, som inneber at det mellom anna er lov å køyre på fortau og i gangfelt. Olsen meiner det bør endrast.

– Dette er jo eigentleg små mopedar, seier han.

Barnesjukdommar

Samferdselsdepartementet jobbar no med regulering av sparkesyklane, men Hareide seier at den ikkje vil komme på plass i løpet av den næraste tida.

– Vi er samde om at det trengst regulering. Den kan mellom anna bestå i å gi meir handlefridom til kommunane på talet på aktørar, kvar ein kan setje frå seg syklar, fartsavgrensingar i enkelte område og talet som er på ein elsparkesykkel, seier Hareide.

Han meiner ikkje at eit mellombels forbod fram til regulering, er vegen å gå.

– Eg har sagt til Blindeforbundet at det er eit ønske eg ikkje vil innfri, seier Hareide.

Samferdselsministeren innrømmer at arbeidet med å regulere dei nye køyretøya er komplisert.

– Ofte har ein barnesjukdommar når det kjem nye mobilitetsløysingar, og då må vi løyse det på best mogleg måte, seier Hareide.

