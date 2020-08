Choice-hotella innfører munnbindpåbod for tilsette

innenriks

Påbodet blir innført frå neste veke.

– Heilt sidan koronautbrotet starta har vi innført smitteverntiltak på alle hotella våre i takt med tilrådingane til styresmaktene, seier administrerande direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

Det inneber mange synlege og usynlege tiltak, og det siste i rekkja er bruk av munnbind blant våre tilsette som er i direkte kontakt med gjester. Dette bidreg til ein tryggare arbeidsplass for våre tilsette og at gjestene får eit endå tryggare hotellopphald innanfor rammene for smittevern, held han fram.

