FHI: Smittetala stabile førre veke

Overvakingsdata og modellering viser at smittespreiinga framleis er på eit lågt nivå nasjonalt, sjølv om vi ser utbrot og klyngjer som krev ein del smittesporingsarbeid i enkelte kommunar, skriv FHI i rapporten sin for førre veke (veke 33).

– Etter fleire veker med stabilt låge smittetal, var det ein auke i talet på melde tilfelle i veke 31 og 32. Sist veke var talet på melde tilfelle på same nivået som i veke 32, trass ein auke i talet på testar på 54 prosent, opplyser FHI.

Vekestala på sjukehusinnleggingar og innleggingar på intensivavdeling blir framleis sett som låge.

Lokale utbrot

I rapporten blir det understreka at den nye smitta no i hovudsak kjem i form av lokale utbrot og personar smitta i utlandet, primært i land som er omfatta av karanteneplikta.

For landet sett under eitt er smitta no på 13,6 tilfelle per 100.000 innbyggjarar for veke 32 og 33 samla. Når FHI vurderer smittesituasjonen i andre land, er grensa 20 tilfelle per 100.000 innbyggjarar for innføring av karanteneplikt ved reiser.

Det var ein auke i talet på melde tilfelle sist veke i fem fylke: Agder, Innlandet, Troms og Finnmark, Vestland og Vestfold og Telemark.

Tre fylke, Oslo, Trøndelag og Møre og Romsdal, melde om færre tilfelle enn veka før.

Flest tilfelle vart melde i Viken (110 tilfelle i veke 33, mot 147 tilfelle i veke 32) og Oslo (106 tilfelle i veke 33, mot 122 i veke 32)

Flest blir smitta heime

FHI har informasjon om kjend nærkontakt og smittestad for 378 smittetilfelle dei to siste vekene.

Blant desse er den mest vanlege smittestaden etter alt å dømme privat husstand (35 prosent). Deretter følgjer private arrangement (19 prosent), reisefølgje (9 prosent), serveringsstad/bar/utestad (9 prosent) og jobb/universitet (8 prosent).

Ifølgje modellane til FHI var det oppimot 700 smittsame personar i Noreg måndag denne veka.

FHI reknar med at det såkalla reproduksjonstalet, også kjent som R, har lege på 0,77 i perioden etter 1. juli. Talet fortel kor mange ein går ut frå at kvar koronasmitta overfører smitten vidare til.

– Nytt reproduksjonstal frå 1. august blir introdusert neste veke for å betre kunne følgje situasjonen den seinaste tida. Med få nye tilfelle og innleggingar vil det vere større uvisse i reproduksjonstalet, opplyser FHI.