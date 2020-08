Korona-unntaket frå fråværsgrensa på vidaregåande blir vidareført

innenriks

Dermed blir ordninga som har vore under koronapandemien, forlengd, slik at elevane ikkje treng å skaffe legeerklæring når dei er sjuke.

– No er det viktig at elevar som har symptom, held seg heime, slik at dei ikkje spreier smitte. Det same gjeld for elevar som har vore utsette for smitte, og derfor skal vere i karantene. Derfor foreslår vi å endre fråværsreglane i ein periode, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I mars vart det innført mellombelse endringar i fråværsgrensa på grunn av koronasituasjonen. Måndag var første dagen i det nye skuleåret for elevar over heile landet, og då var dei gamle fråværsreglane tilbake.

I ein rapport publisert førre veke skreiv Folkehelseinstituttet (FHI) at dei var urolege for at videregåandeelevar ville møte opp på skulen sjølv om dei hadde symptom på sjukdom. Dei bad regjeringa vurdere regelverket på nytt, noko kunnskapsministeren sa ho skulle gjere.

Forslaget som er lagt fram no, går ut på at elevar i vidaregåande skule som har fråvær på grunn av helsa si, kan bruke eigenmelding. Dei som er under 18 år, må ha stadfesting frå føresette.