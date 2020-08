Lofoten-kommune startar testing etter nye smittetilfelle

innenriks

Ordførar Remi Solberg i Vestvågøy seier til NRK at det er snakk om to nye koronasmitta, og at ein av dei er tilsett på Lekneshagen bufellesskap.

– Det har gjort at vi har varsla alle tilsette og no testar alle tilsette, bebuarar og pårørande som har vore i kontakt med den smitta tilsette, seier Solberg.

Ifølgje Solberg har dei to smittetilfella ikkje noko med kvarandre å gjere. Dei er heller ikkje knytte til ein vennegjeng som vart stadfesta smitta etter ein tur til Vestvågøy.

Tysdag vart det kjent at til saman tolv personar frå det same reisefølgjet er stadfesta smitta av koronaviruset – sju i Tromsø og fem i Vestvågøy.

For under to veker sidan hadde kommunane i Lofoten berre eitt smittetilfelle, sjølv om øygruppa har vore eit populært feriemål i sommar.

(©NPK)