Melby kastar seg inn i Venstres leiarkamp

innenriks

– No er tida inne for å vere open om kva eg også har fortalt valkomiteen – eg stiller som kandidat til å leie det beste laget i verda. Det laget heiter Venstre, og det består av oss alle, skriv Melby på Facebook onsdag.

Allereie 27. mai varsla klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at han ønskjer å bli partileiar. Sist søndag stadfesta òg kultur- og likestillingsminister Abid Raja at han er leiarkandidat.

Det var Aftenposten som først omtalte Melbys avgjerd.

– Ikkje sikker

Mange har undra seg over kvifor Melby har venta så lenge med å lansere kandidaturet sitt som partileiar

– Sanninga er at eg ikkje har vore sikker, verken på kva eg sjølv vil, eller kva eg trur er best for Venstre, seier ho.

– Eg er klar for å leie eit lag som kan gjere dette partiet både større og viktigare, og håpar mange av dykk vil støtte meg i det. Og uansett kva landsmøtet bestemmer, så gler eg meg veldig til å jobbe saman med alle dykk for å vinne valet til neste år.

Melby overtok som kunnskapsminister etter avtroppande Venstre-leiar Trine Skei Grande 13. mars, dagen etter at regjeringa hadde innført dei strengaste restriksjonane i fredstid.

Koronasituasjonen har sørgt for stort søkjelys på skulesektoren, noko som har gitt Melby ein solid dose merksemd det siste halvåret.

Lang prosess

I vinter landa valkomiteen etter lange vurderingar på å innstille Grande for ein ny periode, med Rotevatn og Raja som nestleiarar.

Innstillinga i mars kom mot eit bakteppe der Venstre og partileiar Grande berre eit par månader tidlegare hadde rydda plass til både Rotevatn og Raja i regjeringa. Det betydde samtidig at dagens nestleiar Ola Elvestuen måtte gå frå stillinga som klima- og miljøminister.

I mars valde likevel Grande å trekkje kandidaturet sitt, og prosessen måtte takast opp att. Men landsmøtet i april vart utsett etter utbrotet av koronavirus, og valkomiteen fekk dermed òg forlengt fristen sin.

Intervju

Sist veke var Rotevatn, Melby, Raja og næringsminister Iselin Nybø alle inne til intervju hos valkomiteen i partiet. Av dei fire er det no berre Nybø som ikkje har erklært at ho er leiarkandidat.

Samtidig har dagens nestleiarar, Terje Breivik og Elvestuen, stilt seg til disposisjon for eitt av dei tre toppverva som valkomiteen vil konsentrere seg om denne gongen.

Valkomiteen samlast på Gardermoen til helga for å sluttføre arbeidet med innstillinga si. Endeleg frist for å gi frå seg innstilling er 28. august.

Ny Venstre-leiar blir vald på landsmøtet 26.–27. september.