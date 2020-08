Nybø: – Tre leiarkandidatar i Venstre

innenriks

Frå før har Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Guri Melby fortald valkomiteen at dei ønskjer seg leiarvervet.

Nybø skriv i ei tekstmelding til avisa at partiet har tre leiarkandidatar. Indirekte gjer ho det dermed klart at ho sjølv ikkje har meldt seg til leiarvervet.

– No er det klart at vi har tre leiarkandidatar som partiet skal velje mellom. Eg kjem uansett til å stå på for partiet og kjempe for ei grøn framtid med fridom og moglegheiter for alle. Dette har eg formidla til valkomiteen, skriv ho.

Nybø skriv elles at ho stiller seg til disposisjon for det Venstre vil bruke henne til.

– Men eg har òg vore tydeleg på at den viktigaste jobben til valkomiteen er å finne ei samlande løysing for partiet og ei leiing som samarbeider godt i regjering og på Stortinget, og som kan gjere eit godt val for Venstre, skriv Nybø.

