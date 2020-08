Oslo har nådd det nasjonale koronatestmålet

innenriks

– Oslo har ikkje hatt god nok testkapasitet, og byrådet har den siste tida sett inn ei rekkje tiltak for å komme opp på eit høgare nivå. Det har gitt resultat, seier helsebyråd Robert Steen (Ap) i ei pressemelding.

Tysdag vart det nasjonale målet nådd. Denne dagen vart 1.500 personar testa, opplyser Steen.

Oslo har framleis lange koronatestkøar og fleire med symptom har måtta vente opptil ei veke for å få testa seg. Direktør Hilde Terese Hamre i helseetaten fortel at overbelastning på ein av teststasjonane er ein del av forklaringa på at mange har måtta vente lenge.

– På grunn av ein teknisk feil fekk for mange time ved éin av teststasjonane våre. No jobbar vi med å utnytte den samla testkapasiteten betre, og ventetida er no redusert til mellom 1 og 4 dagar. Så jobbar vi med å få dette talet ytterlegare ned, seier ho.

For å auke kapasiteten har kommunen utvida opningstidene på teststasjonane og opna fleire nye teststasjonar, mellom anna på Hjortneskaia og Blindern. No blir testkapasiteten endå større med ein ny teststasjon på Aker.

(©NPK)